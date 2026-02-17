Если год без трат воспринимать как наказание, а не как осознанный выбор, высок риск компенсаторного поведения — после периода самоограничений человек может начать тратить еще больше, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

«Рассматривая влияние таких запретов на психику, важно соблюдать баланс. Любое жесткое ограничение способно вызвать внутреннее сопротивление, если оно воспринимается как наказание, а не как осознанный выбор. Риск срыва действительно существует, и он напрямую зависит от мотивации. Если человек запрещает себе все радости жизни исключительно из чувства вины за прошлые траты, то велика вероятность компенсаторного поведения в будущем», — сказал Кырлан.

Он указал на то, что это напоминает эффект строгой диеты, когда после периода голодания наступает фаза неконтролируемого переедания. В контексте шопинга это может обернуться еще более масштабными тратами по окончании эксперимента.

«Чтобы избежать негативных последствий, я рекомендую подходить к этому тренду гибко. Вместо тотального запрета лучше внедрять правила разумного потребления. Психика переносит ограничения гораздо легче, когда у человека есть четкое понимание цели и оставлены легальные способы получения удовольствия. Важно не просто перестать покупать, а научиться ценить то, что уже есть, и находить радость в нематериальных вещах, таких как общение, творчество или прогулки», — посоветовал финансист.

Кырлан резюмировал, что только в этом случае временный эксперимент может перерасти в устойчивую полезную привычку, которая принесет душевный покой и финансовое благополучие без вреда для ментального здоровья. Люди, которые проходят этот путь осознанно, обычно отмечают снижение уровня стресса и обретение истинной свободы от диктатуры потребления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.