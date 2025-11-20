Жены участников СВО посетили полиграфический комплекс в Подмосковье

В подмосковном Подольске на полиграфическом комплексе АО «ВМС-Принт» состоялась экскурсия в рамках программы «Промышленный туризм». Гостями предприятия стали жены участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

АО «ВМС‑Принт» — крупное полиграфическое производство полного цикла, которое за более чем 20 лет прошло путь от небольшого производителя флексографической продукции до современного многопрофильного комплекса. На предприятии работает свыше 300 сотрудников, установлено более 60 единиц современного полиграфического оборудования, а общая площадь производственных помещений превышает 14 000 м².

Компания специализируется на трех ключевых технологиях: офсетное и флексографское производство, а также упаковка из микрогофрокартона. Основная продукция — это упаковка из картона для фармацевтики, косметики и пищевой промышленности, а также изготовление инструкций. Помимо этого — производство самоклеящейся этикетки на разных видах материалов — пленка, бумага, тубный материал и упаковки из микрогофрокартона — легкого и прочного материала на основе гофрированной бумаги.

Жены военнослужащих узнали и о возможностях профессиональной реализации: вакансиях, условиях работы и системе адаптации новых сотрудников.

«Для меня это особенная экскурсия. Недавно я прошла курсы дизайна, и было очень интересно увидеть, как теоретические знания воплощаются на реальном производстве. Предприятие поражает масштабами и технологичностью: современное оборудование, четкая организация процессов, внимание к деталям. Теперь я лучше понимаю, какие навыки востребованы в полиграфии и куда можно развиваться дальше», — поделилась жена участника специальной военной операции Юлия Матвеева.

Напомним, первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия Московской области выразили готовность поддержать эту инициативу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.