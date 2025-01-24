«Женщину-кошку» Джослин Вильденштейн кремировали через 24 дня после смерти

Известную «жертву» пластики Джослин Вильденштейн кремировали спустя 24 дня после смерти. Ее прах перевезут в другое место, сообщает «Вокруг ТВ» .

Женщина скончалась 31 декабря в возрасте 84 лет. Причина смерти — тромбоэмболия. Вильденштейн умерла во время сна.

Тело женщины обнаружил ее жених Ллойд Кляйн. Он проснулся рядом с ней и понял, что Вильденштейн не дышит. Вместе влюбленные были 21 год.

В пятницу стало известно, что Вильденштейн кремировали в Париже. При этом со дня ее смерти прошло уже 24 дня. По словам жениха звезды, она любила столицу Франции, потому с ней простились именно там.

Прах Вильденштейн вскоре перевезут на ранчо в Кению, где захоронены родители женщины.

Женщина пристрастилась к пластической хирургии в браке с Алеком Вильденштейном. Светская львица изменила себя до неузнаваемости, сделав высокие скулы и глаза, напоминающие рысьи. С тех пор в Сети ее часто называли «женщиной-кошкой».