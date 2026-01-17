Женщина без прав устроила ДТП в Подмосковье и скрылась на СВО

В Подмосковье женщина устроила смертельное ДТП на трассе и уехала в зону специальной военной операции, сообщает 112 .

Авария произошла в апреле прошлого года в Раменском городском округе. Двое несовершеннолетних сели за руль отечественного автомобиля «ВАЗ-2106» и выезжали из населенного пункта на главную дорогу. В этот момент в них на скорости 120 км/ч въехала женщина на иномарке.

В результате ДТП один из подростков погиб, второй пострадавший остался инвалидом. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Техническая экспертиза доказала вину женщины в ДТП. В момент затянувшегося судебного процесса виновница ДТП подписала контракт с Минобороны и отправилась в зону СВО.

Мать подростков пытается добиться привлечения к уголовной ответственности женщины. Год назад виновницу ДТП уже лишали водительских прав из-за отказа от медицинского освидетельствования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.