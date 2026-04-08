Женщин в Осетии травят в интернете из-за «принадлежности к эскорту»

Девушек из Северной Осетии — Алании травят в интернете псевдоактивисты. Они объединились якобы для «борьбы с эскортом», сообщает Mash Gor .

Мужчины публикуют фото случайных жительниц Северной Осетии. Затем комментируют внешность и поведение.

В публикациях жертв унижают. При этом некоторые псевдоактивисты и вовсе не живут в РФ.

На опубликованном Mash Gor видео один из активистов заявил, что планирует «искоренить грязь на Кавказе». Он призвал девушек либо оставаться в Северной Осетии и менять поведение, либо уезжать отсюда навсегда.

Другой активист рассказал, что девушки, против которых ополчились псевдоактивисты, устраивают «грязный хайп». Дамы якобы раздеваются, ведут себя вызывающе или говорят провокационные вещи.

«Например, «я не будут готовить, убирать и стирать», ну и все в таком духе», — рассказал активист.

