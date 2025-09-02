Жена Стрелкова развеяла слухи об ухудшении здоровья мужа в колонии

Она подтвердила наличие у него проблем с сердцем, но подчеркнула, что в настоящее время он не проходит лечение и не госпитализирован.

«Это неправда, ничего подобного не было. Это вброс, опровергаю. Все с ним нормально, все хорошо. У него есть проблемы с сердцем, но сейчас он не в больнице, лекарства не принимает, состояние удовлетворительное», — поделилась Регинская.

Ранее Telegram-канал SHOT распространил информацию об ухудшении самочувствия Стрелкова. По их информации, бывший министр обороны ДНР «пытается держаться», однако его состояние с каждым днем становится все хуже.