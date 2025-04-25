Жена экс-президента Украины Петра Порошенко* подала на него в суд
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Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко* Марина начала судиться с ним. Женщина подала иск о разделе имущества, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Украинские новости».
Семья Порошенко* будет судиться в Крыжопольском райсуде Винницкой области. Рассматривать дело начнут 29 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел против Порошенко* бессрочные персональные санкции. Это произошло из-за уголовное дела о госизмене в отношении экс-лидера.
Местные силовики обвиняют Петра Порошенко* в сговоре с Виктором Медведчуком и властями России из-за разрешения «Центрэнерго» приобретать уголь у российских ДНР и ЛНР.
*Входит в объединение, которое добавлено Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.