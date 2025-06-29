«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ливня

В Москве и Подмосковье в период с 29 июня до 1 июля ожидаются ливни. На фоне этого власти ввели «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе период предупреждения о непогоде будет действовать с 18 часов 29 июня до 23 часов 1 июля. В это время на территории и Москвы, и Подмосковья будут идти дожди, местами ливни.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Синоптики ранее спрогнозировали, что в воскресенье в Московском регионе будет от 20 до 22 градусов тепла. Также они предупредили о дождях и ветре, порывы которого будут составлять от 5 до 10 метров в секунду.

Между тем пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы также предупредила москвичей о дожде и сильном ветре в городе 29 июня. В отдельных районах уже начался ливень.

В связи с этим горожан просят быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.