«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ветра

сегодня в 12:40

На территории Москвы и области на 26 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Ограничение в столице будет действовать с 10:00 до 21:00, а в Подмосковье — с 09:00 до 21:00. Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областях ЦФО.

В четверг в Подмосковье и столице местами пройдет дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 — плюс 22 градусов. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.