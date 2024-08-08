Желтый уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Московском регионе
Гидрометцентр: желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.
В столице местами ожидается гроза до 21:00 8 августа. Затем до 12:00 9 августа желтый уровень погодной опасности сменится зеленым.
Вновь желтый уровень предупреждения о погодной опасности в связи с грозой будет введен с 12:00 до 21:00 в пятницу.
В Московской области желтый уровень погодной опасности в связи с грозой объявлен до 21:00 8 августа. После этого времени и до 12:00 9 августа его снимут. Вновь желтый уровень погодной опасности в связи с грозой объявят с 12:00 до 21:00 9 августа.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в оставшиеся дни лета не будет жары. Регион будет заливать дождями.