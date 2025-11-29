«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Подмосковье из-за тумана

сегодня в 12:27

В Московской области 30 ноября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Он объявлен с 4 часов до 10 часов 30 ноября. В это время в регионе местами ожидается туман.

30 ноября в Московском регионе будет облачно. Местами пройдут небольшие осадки. Утром местами туман. Ночью температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус, днем — от плюс 3 до плюс 5.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.