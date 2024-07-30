«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за грозы

сегодня в 08:52

В Московской области во вторник с 12 до 18 часов будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ливня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Костромской, Ивановской, Владимирской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областях Центрального федерального округа (ЦФО). В Тульской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях действует следующий, «оранжевый» уровень опасности погоды.

Во вторник в Московском регионе местами пройдет дождь, ливень, прогремит гроза. Столбики термометров покажут плюс 20 — плюс 22 градуса. Будет облачная с прояснениями погода. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что утром во вторник на Земле началась слабая магнитная буря. Она может усилиться. По прогнозам, магнитная буря будет продолжаться по 1 августа.