«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявили во вторник на территории столицы из-за сильных порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения в мегаполисе продлится до 19:00.

Аналогичный уровень опасности погоды объявлен в Московской, Костромской, Ивановской, Липецкой, Орловской, Курской и Брянской областях Центрального федерального округа (ЦФО).

Во вторник в столице и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Столбики термометров в Москве покажут плюс 20 — плюс 22 градуса, в области — от плюс 19 до плюс 24.