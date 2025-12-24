«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 25–26 декабря

В Подмосковье и столице 25 и 26 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за сильного ветра, снега и обледенения, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Предупреждение о порывах ветра до 15 м/с и метели в Московском регионе будет действовать с 21:00 четверга до 09:00 26 декабря, о снеге/обледенении — с 21:00 25 декабря по 21:00 пятницы.

Аналогичный уровень опасности будет действовать на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).

