«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра

В Москве и Подмосковье на 25 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Он будет действовать в регионе с 9 часов до 21 часа 25 мая. В это время местами северо-западный ветер будет усиливаться порывами до 15 м/с.

Кроме того, данный уровень действует в Подмосковье до 3 часов 25 мая из-за высокой вероятности пожаров.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории ЦФО.

