«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за грозы

сегодня в 16:45

Из-за грозы и ливня в Подмосковье и столице до 21 часа 9 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Днем 9 августа в регионе местами прогнозируются ливень, в отдельных районах гроза, при которой порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили почти на все территории ЦФО, кроме Ярославской, Владимирской, Тульской и Калужской областей.

Ранее столичный главк МЧС предупредил, что 9 августа в мегаполисе ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза и сильный ветер с порывами до 15 м/с. Горожан попросили быть внимательными и острожными в непогоду.