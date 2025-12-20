«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы

В Подмосковье и столице по 21 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, его объявили из-за гололедицы и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Этот уровень объявлен до 21 часа 20 декабря. В это время в регионе местами ожидается гололедица. А еще он продлится до с 21 часа 20 декабря до 9 часов 21 декабря из-за гололеда и гололедицы на дорогах.

Аналогичный уровень опасности действует почти на всей территории ЦФО, кроме Тамбовской, Смоленской, Воронежской и Липецкой областей (предупреждение о погоде не требуется).

