«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы
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В Московской области и столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Его объявили до 21 часа 17 февраля.
«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.
Также аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Брянской, Орловской, Липецкой и Курской областей.
В ближайшие дни в регионе ожидается морозная погода. Пройдет небольшой снег, местами прогнозируется гололедица.