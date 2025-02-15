«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы

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В Московской области и столице действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Его объявили до 21 часа 17 февраля.

«Желтый» — это второй уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде.

Также аналогичный уровень погодной опасности действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Брянской, Орловской, Липецкой и Курской областей.

В ближайшие дни в регионе ожидается морозная погода. Пройдет небольшой снег, местами прогнозируется гололедица.