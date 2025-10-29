«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за дождя

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории столицы и Московской области из-за дождя, местами сильного, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Предупреждение действует с 9 часов до 21 часа 31 октября.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, выпадет ли снег в Москве на ноябрьских праздниках. По ее словам, в период со 2 по 4 ноября погода в столице, скорее всего, выполнит норму по осадкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.