«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за дождя
Фото - © Медиасток.рф
«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории столицы и Московской области из-за дождя, местами сильного, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает о потенциально опасной погоде.
Предупреждение действует с 9 часов до 21 часа 31 октября.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, выпадет ли снег в Москве на ноябрьских праздниках. По ее словам, в период со 2 по 4 ноября погода в столице, скорее всего, выполнит норму по осадкам.
