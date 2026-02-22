«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра

сегодня в 16:35

В Подмосковье и столице в воскресенье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда всем жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности как при движении на транспорте, так и при перемещении пешком.

Из-за юго-западного ветра с порывами до 17 м/с и метели этот уровень объявили до 21 часа воскресенья.

Кроме того, аналогичный уровень действует в регионе из-за тумана и гололедно-изморозевых отложений.

