«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы и ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в четверг в Москве из-за грозы и сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В российской столице до конца дня будут сильный ветер и гроза. Скорость ветра — до 15 метров в секунду. С 00:00 2 августа погода нормализуется.

В Московской области тоже до конца дня местами будет гроза. Ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 метров в секунду. Период предупреждения продлится также до 00:00 2 августа.

Ранее сообщалось, что на Москву в первый день августа обрушились дожди и ливни. Жителям и гостям города порекомендовали проявлять осторожность при нахождении на улице.