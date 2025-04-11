«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

«Желтый» уровень опасности погоды объявили на территории Москвы и Московской области из-за гололедно-изморозевых отложений, а также гололедицы на дорогах и тротуарах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение в столице будет действовать с 11:00 субботы по 02:00 14 апреля, в Подмосковье — до 02:00 15 апреля.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской Тульской и Калужской областях.

При этом «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен на территории Орловской и Воронежской областей.