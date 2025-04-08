«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

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В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений. Период предупреждения действует до 21 часа 8 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В столице и области местами будет гололед, налипание мокрого снега. Отдельно в Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за гололедицы — до 21 часа 10 апреля, а в Подмосковье — до 12 часов 10 апреля.

Во вторник в Московском регионе пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус. Скорость северо-восточного, северного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что снежный покров в Москве и Подмосковье может полностью сойти к Пасхе.