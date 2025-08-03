Желающие приютить спасенного в Петербурге кота встали в огромную очередь

В Санкт-Петербурге появилась огромная очередь желающих приютить кота, который на протяжении практически недели пробыл в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки. Об этом РИА Новости рассказал спасатель Леонид Лунев, вызволявший питомца.

Коту сделали операцию на лапке. Затем его выписали из ветеринарной клиники.

В течение одного-двух суток питомец будет отдыхать. Затем он отправится домой.

У питомца высокие шансы найти семью. Образовалась целая очередь из желающих забрать кота домой.

О том, что питомец застрял в отверстии гранитной облицовки на набережной Фонтанки, стало известно 31 июля. В тот момент кот был там на протяжении четырех дней. Достать питомца было сложно — он оказался на глубине четыре метра.

Кота спасли утром 3 августа. Ветеринары диагностировали у него множественные побои и истощение. Выяснилось, что питомец сидел между гранитными плитами минимум неделю. Его вес чуть больше двух с половиной килограмм.