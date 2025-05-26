Жаркие дни: как защитить кошек и собак от высоких температур

Ветеринар Комолов: с собакой в жару нужно гулять рано утром и поздно вечером

По словам ветеринара Андрея Комолова, чтобы облегчить жизнь собаки в сильную жару, с ней нужно гулять рано утром и поздно вечером — до того, как нагреется асфальт, или, наоборот, когда температура уже опустилась, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если собака все же находится на улице в жаркую погоду, то ее можно обливать холодной водой», — сказал доктор.

По его словам, кошки лучше выживают на жаре, чем собаки. Первым признаком проблем с терморегуляцией станет нарушение дыхание. При перегреве пес будет долго и тяжело дышать.

Одновременно нельзя путать перегрев и тепловой удар. Если животное выглядит подавленным, у него начались судороги, следует незамедлительно обратиться к врачу. При тепловом ударе собаку также можно облить холодной водой.

Ветеринар Наталья Юферева порекомендовала в жаркие дни особенно внимательно следить за состоянием питомцев.