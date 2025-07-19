Жара вернется после грозовых выходных на юге России

В пятницу, 19 июля, на Крым обрушатся кратковременные ливни с грозами. Их принесет холодный фронт от циклона, который сейчас находится над южной Беларусью. Из-за этого днем будет не очень жарко — всего от плюс 23 до 28 градусов. Однако позднее жара вернется, об этом рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода начнет налаживаться с 20 июля. Дожди закончатся, облаков станет меньше, а давление поднимется. Температура воздуха начнет расти. Днем столбик термометра поднимется до отметок плюс 24-29 градусов, в понедельник потеплеет до плюс 30-35 градусов, а во вторник и среду воздух прогреется до плюс 32-37 градусов. Такая солнечная и жаркая погода без осадков сохранится в Крыму минимум до конца следующей недели.

Вечером 19 июля на Кубань придут грозы с ливнями, которые продлятся до воскресного вечера. 20 июля станет немного свежее — температура снизится до 27-32 градусов. Это будет приятная передышка от жары.

По словам Леуса, с понедельника снова установится солнечная погода без осадков. Антициклон вернет жару: днем будет 32-37 градусов, а к выходным станет еще теплее — на 1-2 градуса выше.