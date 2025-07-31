Жара и ветер будут в Московском регионе 31 июля

Днем 31 июля в Москве и области будет жара — от 29 до 31 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

31 июля днем в Московском регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 16 до 18 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Преимущественно осадков не будет. Ветер северо-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за жары. Он будет действовать до 18:00 1 августа. В мегаполисе температура воздуха может повыситься до 30-31 градусов тепла.