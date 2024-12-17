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Жалобу ООО «Энергетика» о нарушении закона о закупках признали необоснованной

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Московского областного УФАС РФ о признании жалобы ООО «Энергетика» о нарушении закона о закупках необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Энергетика» на действия (бездействие) ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ООО «АСТ ГОЗ» запроса котировок на право заключения договора на поставку большегрузных колесных опор.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу общества необоснованной.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Энергетика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.