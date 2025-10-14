Жалобу на действия управления ЖКХ администрации Химок признали необоснованной

Комиссия управления рассмотрела жалобу АО «Обеспечение комфорта Химки» на действия Управления ЖКХ администрации г.о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Согласно доводам жалобы, управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в конкурсе, а также сведения, указанные в конкурсной документации, содержат недостоверную информацию.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения конкурса и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.