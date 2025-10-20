Жадность или бережливость: психолог рассказал о деньгах в отношениях

Психолог Кашкаров: у мужчины всегда есть причины на любые решения в отношениях

Психоаналитик Андрей Кашкаров заявил, что женщинам, жалующимся на жадных мужчин, стоит попробовать взглянуть на ситуацию глубже и с другой стороны, сообщает «Север-Пресс» .

«Очень важно знать — взрослый, ответственный, состоявшийся мужчина никогда не делает что-то просто так. Как и женщина. На то есть причины — всегда. Если он „не хочет“, значит, что-то его не устраивает. Это далеко не редкий случай в семейной практике», — сказал эксперт.

По его словам, важно обсудить ситуацию откровенно, счастливая семья строится на общих целях и планах их реализации. Четкая договоренность по важным вопросам, предпочтительно еще до заключения брака, значительно повышает устойчивость отношений перед лицом жизненных трудностей и внешних потрясений.

И наоборот, отсутствие общих ценностей и целей ставит семью под угрозу. В таком случае, остается либо мириться с ситуацией (если есть желание), либо принять решение о расставании.

