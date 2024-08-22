Землевладелице Щелкова грозит штраф в 23 млн руб за незаконное размещение мусора

В суде пройдет рассмотрение искового заявления Щелковской городской прокуратуры в отношении гражданки, владеющей земельным участком в городском округе Щелково. В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры с участием специалистов Минэкологии Подмосковья, было установлено, что на участке гражданки незаконного размещались строительные отходы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что участок предназначен для сельскохозяйственного производства.

«Специалисты аккредитованной лаборатории провели маркшейдерские работы и проанализировали пробы отходов. В результате установлено, что площадь перекрытия плодородного слоя почвы составила 800 кв. метров, а всего сюда завезено около 5,7 тыс. куб. метров строительных отходов», — отметил министр.

По итогам проверки рассчитана сумма ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды, которая превысила 23 млн рублей.

В исковом заявлении прокуратура просит суд обязать гражданку возместить эту сумму, вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние. Минэкологии поддерживает позицию истца.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.