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Землевладелец в Раменском заплатил 1,3 млн руб за незаконное размещение отходов

Раменский городской суд удовлетворил исковые требования городской прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного незаконным складированием отходов в деревне Островцы Раменского округа. Об этом сообщает Минэкологии Подмосковья.

Ранее сотрудники Раменской городской прокуратуры с участием с инспекторов эконадзора Минэкологии Подмосковья провели проверку по факту нанесения ущерба почвам на земельном участке, принадлежащем физическому лицу.

В ходе проверки установлено, что гражданин разместил на своих землях строительные отходы. Специалисты аккредитованной лаборатории провели исследования и выяснили, что на площади 1 930 кв. метров было складировано более 1 000 куб. метров строймусора. Рассчитанная сумма ущерба составила более 1,3 млн рублей.

В суде представители Минэкологии поддержали исковые требования прокуратуры. Вынесено решение взыскать с собственника земель сумму ущерба, а также обязать его вывезти за свой счет отходы на законные места размещения, приведя участок в порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.