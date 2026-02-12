Зелинского осудили на 16 лет тюрьмы из-за брошенного коктейля Молотова

Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за брошенный коктейль Молотова

Суд вынес приговор 66-летнему жителю Подмосковья Ивану Зелинскому, обвиненному в совершении террористического акта — он бросил коктейль Молотова в машину полиции. Его приговорили к 16-ти годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Москвы .

Пенсионера осудили за то, что в декабре 2024 года он бросил две зажигательные бутылки в служебный автомобиль, находившийся возле здания отдела полиции в центре Москвы. В результате данного инцидента жертв и пострадавших не было.

По решению суда Зелинский приговорен к 16 годам лишения свободы. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, последующий срок — в исправительной колонии строгого режима.

На момент публикации заметки вынесенный приговор по статье о совершении террористического акта в законную силу не вступил.

