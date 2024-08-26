сегодня в 18:21

Зеленский назвал удар ВС России по Украине «одним из самых мощных»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку Вооруженных сил России по территории Украины. В своем Telegram-канале он назвал ее «одним из мощнейших ударов» и призвал Запад снять ограничение по использованию дальнобойного оружия для атак вглубь России, пишет Газета.ru .

По словам украинского лидера, в ходе комбинированного удара Россия задействовала более сотни ракет разных типов и беспилотные летательные аппараты. В результате атаки зафиксировано множество повреждений в энергетической инфраструктуре страны.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо соответствующее оружие для ответных ударов.

«И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо», — заявил он.

Президент Украины призвал США, Великобританию, Францию и других союзников предоставить Киеву необходимое вооружение для ударов по России.