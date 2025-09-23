«Здравого смысла нет»: кинолог раскритиковал запрет входа в заведения с собаками

Крупные торговые сети и заведения общепита сами регулируют правила и уже размещают таблички о допустимом размере питомцев, с которыми можно заходить в их помещения, сообщил РИАМО кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Ранее сообщалось о том, что вход с собаками в магазины, заведения общепита и аптеки может быть запрещен — в Госдуме подготовлен соответствующий законопроект. Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сейчас идет работа над несколькими законопроектами по защите людей от нападений животных.

«Это глупость большая. Такого нет ни в одной цивилизованной стране. Магазин сам решает: хочет — пишет размер до 20–40 см, можно входить или только на руках. Чем помешала маленькая собачка? Гораздо хуже, если она привязана у магазина: во-первых, она лает, во-вторых, боится, это жестокое обращение, в-третьих, их крадут около магазинов, и, наконец, собака может вывернуться из ошейника и убежать», — сказал Уражевский.

Он добавил, что это в особенности это касается маленьких пород.

«„ВкусВилл“ или другие крупные сети разрешают и пишут табличку, собаке до скольки см можно войти. Понятно, что с кавказской овчаркой туда идти не надо — это здравый смысл, и сам владелец это понимает. Но на всякий случай у входа вешают табличку — для тех, у кого здравого смысла нет, как у инициаторов подобных законов», — отметил кинолог.

