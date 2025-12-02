Здоровье и успех: в Сургуте прошел форум для современных женщин

Основная тема — «Женская здоровье: ключевые стратегии для успешных женщин». Участницы обсудили методы лечения и профилактики.

Мероприятие предоставило платформу для установления контактов между ведущими специалистами региона в сфере здравоохранения, предпринимателями и успешными женщинами-лидерами. Общее количество участниц превысило 400 человек.

По словам директора Сургутского института экономики, управления и права Галины Патраковой, форум продемонстрировал все передовые достижения Сургута на текущий момент. Она отметила, что зачастую люди не осведомлены о потенциале местных предприятий и вынуждены искать необходимые услуги за пределами города. Участие в подобных форумах, по ее мнению, способствует эффективному обмену опытом и знаниями.

