Здание детсада 1953 года постройки приведут в порядок в Подмосковье

Запланировано выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада № 17 в городском округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1953 года постройки, общая площадь которого 1 286 кв. м. При капремонте в здание детсада поставят оборудование, необходимое для обеспечения его эксплуатации.

МБДОУ «Детский сад № 17» находится по адресу: Московская область, г. о. Чехов, г. Чехов, ул. Монтажная, д. 8.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.