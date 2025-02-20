Стало известно, чего не хватает поколению зумеров для самореализации

Поколение зумеров отличается ярким стремлением к самореализации и поиску уникального жизненного пути. При этом молодые люди хотят не просто добиться успеха, но и сделать что-то свое, основанное на таланте, сообщили в пресс-службах премиального бизнес-сообщества CLUB 500 и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян в возрасте от 14 до 25 лет. Согласно результатам исследования, 60% респондентов заявили, что не хотели бы повторить чужой путь. При этом 34% из них объясняют это стремлением идти своим уникальным маршрутом.

Более половины респондентов (59%) хотят получить признание в профессиональной среде, 46% мечтают об открытии собственного бизнеса, а 41% — разработать инновационные решения. При этом 40% опрошенных нацелены на получение высокой должности и налаживание значимых деловых контактов.

Однако на пути к самореализации зумеры сталкиваются с рядом трудностей. Главными барьерами являются недостаток опыта и знаний (63%), а также личные страхи и сомнения (56%). Еще 51% респондентов жалуется на стресс и выгорание, а 49% сталкиваются с недостатком финансов. Интересно, что негативное восприятие неудач отмечают лишь 30% участников, что может свидетельствовать о постепенном изменении отношения к ошибкам как неотъемлемой части успеха.

«Мы видим растущий интерес предпринимателей к передаче своего опыта молодому поколению, чтобы дети могли продолжать и развивать бизнес, который построили родители. Именно поэтому в ближайшее время мы хотим открыть двери для детей резидентов старше 16 лет», — сказала гендиректор премиального бизнес-сообщества CLUB 500 Алена Клычникова.

Несмотря на активное присутствие зумеров в интернете, соцсети не занимают ведущую роль в их поиске вдохновения. Так, 64% опрошенных не следят за соцсетями кумиров, отдавая предпочтение другим форматам. Молодые люди чаще обращаются к интервью и книгам (48% против 45% у девушек), в то время как представительницы прекрасного пола все же интересуются соцсетями (37% против 24% у молодых людей).

Представители поколения Z, работающие в сферах искусства, развлечений и СМИ, часто предпочитают другие источники информации — видео- и текстовые материалы (50%), стараясь не слишком зависеть от соцсетей. Это может свидетельствовать о более осознанном подходе к выбору источников информации.