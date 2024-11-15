Зависит от породы: ветеринар объяснил, каких собак нужно одевать зимой

Ветеринар Шеляков: в холода одежда для собак превращается в необходимость

Ветеринар Михаил Шеляков заявил, что в некоторых случаях собак нужно обязательно одевать зимой перед выходом на улицу, зачастую это зависит от породы, сообщает Life.ru .

По его словам, таксы, которые считаются охотничьими собаками, довольно мерзлявы: они быстро охлаждаются при контакте с грунтом. В целом на холод сильнее реагируют маленькие породы собак: их размер способствует потере тепла.

«Одежда — это такой аксессуар, не то, чтобы необходимый, но нужный», — отметил ветеринар.

Особенно внимательными хозяевам нужно быть при температуре от нуля до минус пяти градусов, когда высокая влажность и сильный ветер особенно угрожают здоровью питомца. При такой погоде намокает шерсть, она теряет свои теплоизолирующие свойства, собачка может переохладиться и заболеть, отметил доктор.

Зимняя одежда для собак требует примерки: важно, чтобы она не натирала и не сковывала движения, добавил Шеляков.