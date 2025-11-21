Застреливший Талькова пытался спрятать револьвер в сливном бачке

сегодня в 02:59

Осужденный за убийство певца Игоря Талькова после нападения спрятал револьвер в сливном бачке унитаза, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Талькова занесли в гримерку, куда также зашел Шляфман, он держал в руках револьвер, который занес в туалет и положил в сливной бачок», — рассказал очевидец событий.

Ранее обвиняемого признали виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в 1991 году. Мужчину заочно приговорили к 13 годам колонии общего режима.

Защитники фигуранта попытались добиться отмены наказания. Однако их апелляционная жалоба была оставлена судом без удовлетворения.

Ранее следствие выяснило, что Валерий Шляфман случайно застрелил рок-звезду, когда хотел убить Малахова. После убийства фигурант скрылся в Израиле. Уголовное дело рассматривалось без его присутствия.

Старший брат музыканта Игоря Талькова Владимир эмоционально отреагировал на заочный приговор убийце. Он выразил надежду, что убийца «не избежит кары небес и его ждет Божий суд».

