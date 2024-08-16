Заседание антитеррористической комиссии прошло в администрации Ленинского округа

В администрации Ленинского городского округа прошло собрание антитеррористической комиссии, в ходе которого были рассмотрены вопросы общественной безопасности и антитеррористической защищенности при проведении массовых мероприятий, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

С 1 по 3 сентября правоохранительные органы и спасательные службы региона перейдут на усиленный режим работы. Под особый контроль возьмут объекты образования и места массового пребывания людей.

«Устанавливаются рамки металлодетекторов, дежурят сотрудники кинологической службы и Росгвардии. В течение всего праздника безопасность дорожного движения обеспечивают сотрудники ДПС. Перед проведением мероприятий территория осматривается на наличие посторонних предметов. С сотрудниками, которые будут участвовать в мероприятиях, ежеквартально проводятся занятия и учебные тренировки по действиям при возникновении угрозы совершения террористических актов и возникновения ЧС», — сказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

Членами комиссии также было принято решение о проведении дополнительных инструктажей среди сотрудников учреждений. С 29 августа запланированы учения по отработке комплексного сценария при чрезвычайных ситуациях, а также проведение проверки соблюдения учреждениями правил пожарной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.