Защитник из Подольска получил вторую медаль «За отвагу» в зоне СВО

Герой отправился в зону СВО добровольцем весной 2022 года. Успешно выполнял сложнейшие боевые задачи, за что был отмечен первой медалью «За отвагу». Сейчас Башкин является командиром разведывательно-штурмовой роты, плечом к плечу с сослуживцами сражается за будущее Родины.

Опытный воин ранее выполнял интернациональный долг в Афганистане в 1983–1985 годах в спецназе военной разведки. В 2022 году добровольно уехал на СВО, а в 2023 году по собственному желанию подписал второй контракт.

«Все знают, что это ради наших детей, семей. Мы понимали, что если нас не будет там, то они придут сюда. Как говорится, нацизм нужно уничтожать там, где он зародился. Сначала мой сын принял решение уйти. Он мужчина, я прекрасно его понял, поддержал. Да, конечно, переживал, волновался. Сам ведь прошел Афганскую войну, знаю, что это такое. Потом подумал, собрался и тоже пошел. Сын позвонил мне и сказал: „Батя, я тобой горжусь!“ Мне было приятно, что не подвел его», — сказал Башкин.

Сын героя, Тимур Башкин, воевал на Херсонском направлении в числе бойцов 234 дивизии 76 воздушно-десантного дивизионного подразделения «Гром». Во время одного из боев командира убили и Тимур принял командование диверсионно-разведывательной группой на себя. В августе молодого человека контузило, он получил множество осколочных ранений. Тимур проходил интенсивное восстановление. Его супруга и дочь поддерживают мужа, отца и деда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества.

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.