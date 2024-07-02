Защитить Стокгольм от Путина: в Швеции новый мотив призыва в армию

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Шведских призывников на военную службу готовят защищать страну от «российской агрессии», пишет RT со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Ежегодно в Швеции на основе жесткого конкурса призывают 6500 человек. Это и юноши, и девушки.

Отбор на срочную военную службу проходит лишь каждый восьмой из ста претендентов.

На специальных тренировках новобранцам ставят задачу «защитить Стокгольм в городских боях, если нападёт Путин».

«Если придёт война и мне придётся идти на фронт, я готова умереть за Швецию», — заявила журналистам издания 19-летняя Майя.

Опыт военной службы повышает для демобилизованных шанс найти хорошую работу, а в молодежной среде службу в армии называют «прикольной», указывает таблоид.