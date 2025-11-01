Защита обжаловала приговор Лазаревой* за неисполнение обязанностей иноагента

Защита телеведущей Татьяны Лазаревой* обжаловала ее заочный приговор по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости .

«Приговор обжалован», — сообщил ее адвокат.

Ранее журналистку и телеведущую Татьяну Лазареву* заочно приговорили к 7 годам колонии общего режима. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Лазареву* признали иностранным агентом. Несмотря на это, ее два раза за год штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России. Однако она и дальше публиковала в Сети свои материалы, не указывая, что их создал или распространил иноагент.

* Физлицо признано в России иностранным агентом, террористом и экстремистом.

