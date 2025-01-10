Зарплаты молодых воспитателей детских садов и учителей выросли в Подмосковье

В Подмосковье с 1 января для 10 тыс. молодых специалистов и педагогов без категории увеличены минимальные оклады. Молодые учителя и педагоги дополнительного образования получат прибавку к окладам в среднем на 20%, а молодые воспитатели — на 26%, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Также в регионе должностные оклады у педагогов образовательных учреждений будут проиндексированы на 4,2% в рамках подготовки к внедрению единой федеральной системы оплаты труда.

«В этом году по программе губернатора мы увеличили зарплаты педагогам, учителям и воспитателям — это 90 тысяч работников. В нашем регионе есть множество других мер поддержки для педагогов в виде компенсации за жилье, а также доплаты молодым специалистам», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В пресс-службе министерства образования Московской области добавили, что в регионе минимальный оклад воспитателя увеличился с 12 432 до 20 050 рублей, учителя — с 14 589 до 21 913 рублей, а педагога дополнительного образования — с 15 444 до 23 187 рублей.

Для учителей дефицитных специальностей, не имеющих жилья на территории Московской области, предусмотрены дополнительные региональные меры поддержки: компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей, программы «Социальная ипотека» и «Бюджетная ипотека». Также с 2020 года в Подмосковье реализуется федеральная программа «Земский учитель», которая позволяет учителю получить единовременную выплату 1 млн рублей, при условии переезда на работу сельский населенный пункт, рабочий поселок, поселок городского типа или город с населением до 50 тысяч человек. Эти меры позволяют привлекать в профессию молодежь и специалистов из других регионов.

Активно развиваются и муниципальные меры поддержки различных категорий педагогических работников.

В пресс-службе подчеркнули, что данные меры призваны помочь в решении кадровых вопросов в образовательных организациях региона, а также поддержать учителей и воспитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.