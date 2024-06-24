«Зарядка долголетов» пройдет в Павловском Посаде 26 июня

Физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов» пройдет в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада 26 июня. Принять участие могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Регистрация в день проведения с 10:00.

Для гостей парка пройдет Физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов» под руководством Людмилы Чистяковой и Чемпиона мира по тяжелой атлетике Самохвалова Николая Сергеевича. Начало мероприятия в 11:00

«Систематические физические нагрузки дозированного характера благотворно влияют на работу внутренних органов и систем, улучшают память, повышают трудоспособность. Человек, занимающийся физкультурой, всегда выделяется из числа людей своего возраста. Он, как правило, бодр, активен, всегда в хорошем настроении», — отметили организаторы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.