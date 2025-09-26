Зарайским старшеклассникам рассказали о кибермошенничестве

Напомнили про простые правила: ставить сложные пароли и двухэтапную защиту, обновлять программы, не открывать подозрительные письма.

С начала года в округе зафиксировали 53 случая кибермошенничества, раскрыли 22. Такие встречи будут проводить и дальше, чтобы ребята знали как защищаться от мошенников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.