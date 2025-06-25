Заработал Telegram-бот форума «Сильные идеи для нового времени»

Начал работать Telegram-бот форума «Сильные идеи для нового времени». Виртуальный ассистент поможет посетителям и участникам мероприятия ориентироваться в потоке событий и получать оперативные ответы на волнующие вопросы, сообщает пресс-служба форума.

Бот ответит, как поучаствовать в мероприятии, получить бейджик для прохода. Он также предложит список отелей.

Еще Telegram-бот поможет быть в курсе новостей и получать важную информацию о проводимых мероприятиях. Сервис был создан фондом «Росконгресс» и Межрегиональным контактным центром.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит ежегодно. В этот раз его организуют 2–3 июля в Москве. Мероприятие проводится, чтобы выявить и поддержать в реализации ключевые инициативы граждан РФ, которые смогут укрепить суверенитет России и помочь достигнуть государственных целей развития.