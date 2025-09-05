Запущен новый цифровой сервис для переезда на Дальний Восток

АНО «Национальные приоритеты» и компания Авито инициировали запуск «цифрового моста» для тех, кто рассматривает возможность переезда на Дальний Восток. Этот проект, реализованный в рамках государственной программы социально-экономического развития региона, является первым практическим шагом после подписания соглашения на ПМЭФ-2025 и нацелен на повышение привлекательности ДФО для жизни и трудовой деятельности, сообщает пресс-служба компании.

«Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и создавать смыслы, помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. Дальний Восток — это территория колоссальных возможностей для профессиональной реализации, и совместный цифровой проект станет наглядным подтверждением. В партнерстве с АНО „Национальные приоритеты“ мы объединим ресурсы и усилия, чтобы рассказать миллионам пользователей о преимуществах работы и жизни на Дальнем Востоке, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие макрорегиона», — комментирует управляющий директор Авито Влад Федулов.

Новый цифровой сервис, построенный на технологической платформе, дает пользователям возможность оперативно находить вакансии от местных работодателей и получать подробную информацию о государственных мерах поддержки. Согласно статистике сервиса, за первое полугодие 2025 года число вакансий в Дальневосточном федеральном округе возросло на 12%, а средний уровень предлагаемой заработной платы достиг 78 273 рублей в месяц. Экономика региона демонстрирует активное развитие, чему способствует государственная и инвестиционная поддержка. В числе ключевых отраслей — цветная металлургия, добыча драгоценных металлов и камней, горнодобывающая, рыбная, лесная и деревообрабатывающая промышленность, нефте- и газодобыча, машиностроение и туризм. Также запланировано строительство масштабного участка скоростной трассы М-12 «Восток». По итогам первого полугодия наибольший рост спроса среди компаний ДФО наблюдался на следующие профессии: операторы станка (+108%), каменщики (+102%), электромонтажники (+42%), дорожные рабочие (+38%) и плотники (+27%). Однако, несмотря на позитивную динамику, в регионе сохраняется дефицит квалифицированных специалистов, что подтверждает необходимость системной работы по информированию и мотивации к переезду.

«Дальний Восток — эпицентр крупнейших проектов, амбициозных задач и возможностей для профессиональной реализации. Мы объединяем усилия с „Авито“, чтобы создать удобные и доступные инструменты для привлечения на Дальний Восток специалистов всех профилей — от рабочих до высококвалифицированных инженерно-технических кадров. Потребность работодателей макрорегиона в новых сотрудниках до 2026 года составляет более 100 тыс. человек. При этом зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире. Ведущие предприятия региона предлагают не только конкурентную оплату труда, но и комплексные программы поддержки: от подъемных выплат до профессиональной переподготовки. А государственные инициативы — льготная ипотека, программа „Дальневосточный гектар“, развитие инфраструктуры и социокультурной среды — делают переезд на Дальний Восток еще более привлекательным. Вместе с „Авито“ мы создаем новые возможности для тех, кто готов строить будущее в динамично развивающемся регионе», — пояснила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Центральным элементом нового сервиса стал агрегатор актуальных вакансий от работодателей Дальнего Востока. Он позволяет соискателям не только знакомиться с предложениями работы, но и моментально откликаться на заинтересовавшие их варианты. Основой портала также является информация о действующих государственных мерах поддержки для переезжающих, таких как программа «Дальневосточный гектар», льготная ипотека и другие. Все 11 субъектов ДФО, представленные на платформе, предлагают обучение по уникальным специальностям, трудоустройство на ведущих предприятиях, бесплатную переподготовку, а также различные формы поддержки от государства и компаний-работодателей. Это включает в себя надбавки и районные коэффициенты к зарплате, дополнительные оплачиваемые дни отпуска, программы помощи с трудоустройством и организацией переезда.

Для широкого информирования аудитории о новом проекте будут задействованы все медийные возможности платформы, включая интеграцию в ее ключевые разделы. В скором времени на лендинге появятся анонсы, а затем и записи вебинаров на темы: «Переезд на Восток: как построить карьеру в ДФО», «Карьера на Дальнем Востоке: мифы и реальность», «ДФО: твоя территория роста», «Эффективные стратегии найма в ДФО» и «HR в ДФО: мотивация и удержание талантов». В числе спикеров — представители Авито, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), АНО «Национальные приоритеты» и эксперты центра карьеры «Старт карьеры». В дальнейшем эти записи превратятся в онлайн-инструкции для всех, кто интересуется жизнью и работой в регионах Дальнего Востока.