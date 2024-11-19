Запруду на реке Маглуша в Истре очистят в рамках программы «100 прудов и озер»

Голосование по выбору водоемов для санитарной очистки в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» завершилось. Сбор мнений проводился на правительственном портале, на голосование было представлено 82 пруда. Свои голоса отдали более 47 тыс. человек. И более 3,7 тыс. человек выбрали запруду на реке Маглуша вблизи деревни Брыково. Об этом сообщает пресс-служба администрации Истры.

Благодаря активности наших жителей здесь будут проведены работы по очистке водной глади от топляка и водной растительности. С помощью специальной техники с поверхности водоема будет извлечен весь мусор, что придаст ему красивый вид и благоприятным образом отразится и на их обитателях.

Активное участие в голосовании, неравнодушие и поддержка позволили набрать такое большое количество голосов и привело нас к победе.

Благодаря такому же голосованию в прошлом году по данной программе провели чистку двух водоемов — пруда в г. Дедовск и пруда в с. Новопетровское. Теперь эти водоемы радуют глаз.

Инициатором голосования по программе «100 прудов и озер» является министерство экологии и природопользования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.